Задержаны двое подозреваемых в крупной контрабанде и сбыте марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД продолжают проводить оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

В ходе очередной операции было изъято более 49 килограммов наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате проведенных мероприятий был задержан 35-летний Аллахшукюр Исмаилзаде, у которого обнаружили 34 кг 875 г марихуаны. Также у ранее судимого 29-летнего Джейхуна Султанова было изъято 14 кг 700 г марихуаны, в состав которой были добавлены вредные вещества. Установлено, что задержанные приобрели наркотики с целью сбыта.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.