Axios: Пентагон разрабатывает варианты «решающего удара» в войне с Ираном

First News Media14:30 - Сегодня
Axios: Пентагон разрабатывает варианты «решающего удара» в войне с Ираном

Пентагон разрабатывает варианты "финального удара" в войне с Ираном, которые могут предусматривать привлечение сухопутных сил и масштабную кампанию бомбардировок, сообщает Axios, ссылаясь на слова двух американских чиновников.

Вероятность резкой эскалации войны возрастет, если не будет достигнут прогресс в дипломатических переговорах и, в частности, если Ормузский пролив останется закрытым. Некоторые чиновники США считают, что демонстрация силы с целью завершения боевых действий создаст для Вашингтона дополнительный рычаг влияния в переговорах или просто даст Трампу повод объявить о "победе".

Источники Axios рассказали о четырех основных вариантах "решающего удара", из которых может выбирать Трамп:

  • захват или блокада острова Харк — главного центра экспорта нефти Ирана;
  • захват острова Ларак, играющего важную роль в контроле Ирана над Ормузским проливом (на этом стратегическом форпосте расположены иранские бункеры, ударные катера, способные взрывать грузовые суда, и радиолокационные станции, отслеживающие движение в проливе);
  • захват стратегического острова Абу-Муса и двух меньших островов, расположенных вблизи западного входа в пролив, контролируемых Ираном, но на которые также претендуют ОАЭ;
  • блокирование или захват судов, экспортирующих иранскую нефть с восточной стороны Ормузского пролива.
