Ливан и Израиль решили на три недели продлить перемирие - Трамп
По словам главы Белого дома, такое решение было принято после его встречи в Овальном кабинете с высокопоставленными представителями Израиля и Ливана.
«США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему в защите от „Хезболлы“», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что в ближайшее время намерен принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.
16 апреля Трамп объявил, что Израиль и Ливан заключили перемирие на 10 дней, а до этого в Белом доме прошли первые за 34 года двухсторонние переговоры между этими странами.
Источник: BBC
