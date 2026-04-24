Ливан и Израиль решили на три недели продлить перемирие - Трамп

По словам главы Белого дома, такое решение было принято после его встречи в Овальном кабинете с высокопоставленными представителями Израиля и Ливана.

«США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему в защите от „Хезболлы“», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что в ближайшее время намерен принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

16 апреля Трамп объявил, что Израиль и Ливан заключили перемирие на 10 дней, а до этого в Белом доме прошли первые за 34 года двухсторонние переговоры между этими странами.

