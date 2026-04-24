«Зачем это мне?» Трамп исключил ядерный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен применять против Ирана ядерное оружие, поскольку американские военные, по его утверждению, и так уничтожили военный потенциал иранской армии.

В четверг вечером Трамп сделал несколько заявлений о кризисе на Ближнем Востоке во время пресс-конференции в Белом доме.

Один из журналистов спросил его, может ли он применить против Ирана ядерное оружие, и президент США назвал этот вопрос глупым.

«Зачем мне это нужно? — спросил он в ответ. — Зачем мне использовать ядерное оружие, если мы полностью уничтожили их обычными средствами, без его применения? Никому нельзя позволять использовать ядерное оружие».

Незадолго до объявления о перемирии в войне против Ирана Трамп грозил властям этой страны «гибелью целой цивилизации», что некоторые комментаторы расценили как обсуждение возможности применения оружия массового поражения. В частности, Трамп обещал уничтожить иранскую инфраструктуру, в том числе электростанции и мосты.

Тем временем по-прежнему неясно, намерены ли США и Иран возобновить мирные переговоры. Они должны были состояться на этой неделе в Пакистане, однако иранские лидеры отказались принять в них участие, объяснив это тем, что США продолжают блокаду Ормузского пролива.

Ранее Трамп пообещал, что к концу недели могут появиться «хорошие новости» о переговорах, но пока никакой новой информации об этом не поступало. Во вторник президент США объявил, что перемирие с Ираном продлевается на неопределенный срок и что он ждет от Тегерана конкретных предложений.

В четверг вечером Трамп опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что он хотел бы как можно быстрее закончить войну.

«У меня есть практически неограниченное время, но у Ирана его нет — часы тикают! — написал глава Белого дома в своей сети Truth Social. — Сделка может быть заключена, только если она будет подходящей и хорошей для США, наших союзников, да и для всего остального мира».

