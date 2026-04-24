Тегеран сделал исключения для ряда стран в вопросе пошлин за проход через Ормуз

Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю. Однако в настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России», — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Тегеран объявил о планах взимать пошлины после нападения США и Израиля, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности Ормузского пролива. Сейчас пролив перекрыт Ираном до полного снятия морской блокады США.

В четверг заместитель председателя парламента исламской республики Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива, средства поступили в центральный банк страны.

В конце марта в исламской республике начали разработку законопроекта об Ормузе. Он в том числе включает взимание платы за проход в риалах, а также запрет на транзит для США, Израиля и стран, поддерживающих санкции против Тегерана. Документ еще не утвердили.

8 апреля Соединенные Штаты и Иран заявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Новая встреча должна была пройти в среду, но ИРИ отказалась в ней участвовать. После начала перемирия американцы объявили о блокаде иранских портов и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Поэтому, по данным Tasnim, Тегеран посчитал контакты с США пустой тратой времени.

Тем временем президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.

