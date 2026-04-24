Турция и Великобритания подписали документ о стратегическом партнерстве

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подписали «Рамочный документ о стратегическом партнерстве».

Рамочный документ направлен на дальнейшее укрепление существующего стратегического партнерства между двумя странами-членами НАТО в широком спектре вопросов — от безопасности до изменения климата, от человеческого развития до науки и технологий — а также на расширение масштабов сотрудничества, укрепляемого тесным диалогом на двустороннем и многостороннем уровнях.

«Подписанный сегодня в Лондоне Документ о стратегическом партнерстве между Турцией и Великобританией составляет прочную основу для укрепления диалога и сотрудничества между нашими странами, которые являются союзниками по НАТО и стратегическими партнерами, обладают исторической дружбой и отличными двусторонними отношениями, а также разделяют общие взгляды на широкий спектр международных вопросов и глобальных вызовов, включая их твердую приверженность безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в совместном заявлении глав МИД.

«Политическое и военное значение НАТО, являющейся краеугольным камнем нашей безопасности и коллективной обороны, возросло. Наряду со Стратегической концепцией НАТО, такие основные задачи, как сдерживание и оборона, будут и впредь составлять основу нашего сотрудничества в обеспечении евроатлантической безопасности. Крепкие трансатлантические отношения являются незаменимыми для мира и стабильности в Европе».

Рамочный документ будет способствовать укреплению европейского компонента НАТО, в том числе путем более тесного сотрудничества в целях содействия глобальной безопасности и благополучию, укреплению оборонных потенциалов и оборонной промышленности, а также укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, развитию сотрудничества в гуманитарной сфере и в области развития, укрепит сотрудничество между Турцией и Великобританией в решении общих вызовов. Документ будет охватывать вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в области борьбы с изменением климата и энергетической безопасности, а также развития партнерства в сферах науки, технологий и инноваций.

Документ подтверждает прочные экономические связи между Турцией и Великобританией, намерение увеличить двустороннюю торговлю и инвестиции, включая обновление Соглашения о свободной торговле, переговоры по которому продолжаются в настоящее время и которое также будет способствовать совместному экономическому росту.

Источник: Anadolu