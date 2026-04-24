Британия заплатит Франции почти $890 млн за борьбу с нелегальными мигрантами

First News Media08:50 - Сегодня
Великобритания заплатит Франции £660 млн (почти $890 млн) за усиление контроля за пересечением нелегальными мигрантами пролива Ла-Манш.

Об этом говорится в соглашении, подписанном главой МВД Соединенного Королевства Шабаной Махмуд и ее французским коллегой Лораном Нуньесом.

«В рамках нового партнерства £500 млн будет инвестировано в укрепление системы контроля на севере Франции, а еще £161 млн направлено на финансирование новых мер, основанных на их эффективности в предотвращении пересечений границы», — отмечается в заявлении.

Средства пойдут прежде всего на увеличение числа полицейских, патрулирующих побережье северной Франции, откуда мигранты на надувных лодках пытаются достичь британских берегов. Согласно объявленным планам, их число вырастет примерно на 53% — с 907 в 2023–2026 годах до 1,4 тыс. в 2026–2029 годах.

Соглашение пришло на смену предыдущей договоренности объемом £478 млн, которая была рассчитана на три года и истекла 31 марта. Однако это не остановило потока мигрантов — в прошлом году их число выросло по сравнению с двумя предыдущими годами. В общей сложности в 2025 году таким способом в Великобританию нелегально прибыли почти 41,5 тыс. человек, среди которых больше всего граждан Эритреи, Афганистана, Ирана, Судана и Сомали. Это меньше лишь пикового показателя 2022 года (46 тыс.), но больше, чем в 2024 году (36,8 тыс.) и 2023 году (29,4 тыс.). С начала этого года в Великобританию через Ла-Манш прибыли 6 тыс. нелегалов, причем в отдельные дни их число превышало 600.

Источник: ТАСС

