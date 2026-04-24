В Колумбии новый мост рухнул вместе с мэром во время церемонии открытия - ВИДЕО

В Колумбии во время официального открытия рухнул новый пешеходный мост, сообщает Need To Know.

Инцидент произошёл 19 апреля в городе Багадо. Мост длиной около 85 метров должен был соединить центр города с посёлком Сан-Марино. Во время церемонии, когда мэр Маринела Паломеке Серна вместе с местными жителями находилась на конструкции, мост начал раскачиваться, после чего оборвались удерживающие канаты, и люди упали в реку.

Очевидцы сняли произошедшее на видео: в момент обрушения на мосту находилась группа людей, часть из которых повисла над водой, держась за перила.

По предварительным данным, пострадали восемь человек, угрозы их жизни нет.

Мэр заявила, что настаивала на использовании качественных материалов при строительстве. В настоящее время власти начали расследование причин инцидента. Среди рассматриваемых версий — возможная перегрузка конструкции.