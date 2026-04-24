Обвал грунта в Гобустане: есть погибший и пострадавший - ВИДЕО

В поселке Гобустан Гарадагского района столицы произошел обвал грунта.

Как сообщает 1news.az, на основании информации, поступившей на горячую линию МЧС «112», на место происшествия были немедленно привлечены силы Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны.

На месте было установлено, что во время проведения земляных работ произошел обвал слоя почвы, в результате чего под завалом оказались два человека.

Благодаря оперативным действиям спасателей один мужчина был спасен. Тело другого погибшего было извлечено из-под земли и передано по назначению.

По факту происшествия ведется расследование.