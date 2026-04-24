 Обвал грунта в Гобустане: есть погибший и пострадавший - ВИДЕО
Azərbaycanca
Общество

Обвал грунта в Гобустане: есть погибший и пострадавший - ВИДЕО

Фаига Мамедова09:27 - Сегодня
В поселке Гобустан Гарадагского района столицы произошел обвал грунта.

Как сообщает 1news.az, на основании информации, поступившей на горячую линию МЧС «112», на место происшествия были немедленно привлечены силы Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны.

На месте было установлено, что во время проведения земляных работ произошел обвал слоя почвы, в результате чего под завалом оказались два человека.

Благодаря оперативным действиям спасателей один мужчина был спасен. Тело другого погибшего было извлечено из-под земли и передано по назначению.

По факту происшествия ведется расследование.

Поделиться:
1244

Актуально

Общество

Общество

Политика

Общество

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 12:15

Сегодня, 12:07

Сегодня, 12:02

Сегодня, 11:58

Сегодня, 11:50

Сегодня, 11:47

Сегодня, 11:40

Сегодня, 11:32

Сегодня, 11:25

Сегодня, 11:12

Сегодня, 11:00

Сегодня, 10:52

Сегодня, 10:45

Сегодня, 10:27

Сегодня, 10:12

Сегодня, 10:05

Сегодня, 10:00

Сегодня, 09:53

Сегодня, 09:47

Сегодня, 09:40
Все новости
1news TV

16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50