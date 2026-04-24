В Азербайджане арестованы 8 должностных лиц Госслужбы по мобилизации

Арестованы 8 должностных лиц, обвиняемых в получении взяток за предоставление права на отсрочку от военной службы.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Отмечается, что на основании поступивших в службу данных и информации, полученной в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР в связи с незаконными действиями должностных лиц Гарадагского районного управления службы, Саатлинского, Джебраильского и Агдашского районных отделов.

Следственно-оперативными мероприятиями установлены обоснованные подозрения в получении должностными лицами указанных управлений и отделов взяток в различных размерах в связи с исполнением служебных обязанностей за уклонение отдельных лиц от призыва на военные учебные сборы; предоставление права на отсрочку от военной службы; неприменение ограничений на выезд из страны и другие аналогичные цели.

На основании собранных доказательств обвинение предъявлено следующим лицам:

Нурлану Аббасову — начальнику Агдашского районного отдела Службы;

Шахлару Усубалиеву — начальнику отделения призыва на действительную военную службу того же отдела;

Талеху Исмаилову — офицеру отделения призыва на действительную военную службу того же отдела;

Мураду Ахмедову — начальнику Саатлинского районного отдела Службы;

Аразу Керимли — офицеру отделения мобилизационной подготовки и мобилизации того же отдела;

Нияму Мадатсойлу — заместителю начальника Джебраильского районного отдела — начальнику отделения мобилизационной подготовки и мобилизации;

Этибару Алиеву и Шамилю Алыеву — офицерам отдела мобилизационной подготовки и мобилизации Гарадагского районного управления Службы.

Указанным лицам предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере, совершенное повторно группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса АР.

На основании ходатайств следственного органа и представлений прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решениями Бакинского военного суда в отношении их избраны меры пресечения в виде ареста (основная) и отстранения от должности (дополнительная).

Необходимые следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются для обеспечения привлечения к ответственности других виновных лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний, отмечается в сообщении.