Пашинян: «геноцид армян» стал следствием вовлечения народа в международные интриги

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что «геноцид армян» не должен стать инструментом в руках мировых игроков для борьбы друг против друга.

С такими словами он обратился к армянскому народу в 111-ую годовщину трагедии, передают армянские СМИ.

Премьер считает дату 24 апреля еще одним поводом для раздумий, оценки истории и твердости в недопущении новой трагедии. Он уверяет, что на это направлена политика действующего правительства последних лет.

"Мы настроены решительно в том, чтобы глубже понять периодически повторяющуюся историю народа», - сказал он в своем видеообращении.

По его словам, сегодня поняли одно – нельзя позволить, чтобы «геноцид» стал инструментом борьбы между ведущими мировыми игроками.

Пашинян отметил, что «геноцид армян» стал, в том числе, последствием втягивания армянского народа в международные заговоры и козни. Этот процесс начался с середины XIX века и достиг своего трагической кульминации в 1915 г.

Премьер считает, что сегодня у армянского народа есть государство и мир. Эти две вещи – реальная гарантия того, что подобные трагедии больше не повторятся. Он в очередной раз призвал прекратить "поиски родины за пределами территории в 29743 кв. км", имея в виду территорию РА.

Премьер видит мир и безопасность, в первую очередь, в нормализации отношений с соседями, признании границ и суверенитета друг друга. По его словам, те силы в Армении, которые выступают с призывами о «возвращении утраченной родины и восстановления исторических границ», "ставят Армению на рельсы конференции в Сан-Стефано 1878 г." с неизбежной потерей государственности. Армения, по его словам, вышла из этой "западни", и попытки вновь загнать ее туда – это прямое приглашение государства и народа на гильотину.