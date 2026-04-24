В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Эгейском море у побережья Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.
По данным Управления Турции по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение произошло на глубине около 7 километров.
Из-за близости эпицентра подземные толчки ощущались на территории Турции, в частности в провинции Мугла.
Жители региона сообщили о кратковременной панике, люди покидали здания и выходили на улицы.
Согласно предварительной информации, жертв и разрушений нет. Официальные службы продолжают мониторинг ситуации и призывают сохранять спокойствие.
Эксперты отмечают, что Эгейский регион относится к числу сейсмически активных зон, где регулярно происходят как слабые, так и более ощутимые землетрясения.
Источник: Sabah