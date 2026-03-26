Международные путешественники у Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Международные путешественники в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур ознакомились с Мемориалом жертвам Ходжалинского геноцида.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, путешественникам была предоставлена информация о Ходжалинской трагедии и мемориале. Было отмечено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года военные формирования Армении при участии дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили в Ходжалы ужасающий геноцид. Во время трагедии было убито 613 человек. Из них 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В результате военной агрессии 8 семей были полностью истреблены, 25 детей потеряли обоих, а 132 ребенка – одного из родителей.

Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида был создан с целью увековечивания памяти убитых, донесения исторических истин до будущих поколений и сохранения национальной памяти.

Отметим, что в 2020–2025 годах по линии основных мировых клубов путешественников было организовано 15 поездок международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Нынешняя поездка 16-я по счету. Данная поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий в рамках «черного туризма» (black tourism), а также для ознакомления с проводимыми масштабными строительно-восстановительными работами.