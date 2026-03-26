Европейские авиакомпании повышают цены на билеты

Европейские авиакомпании начали повышать цены на билеты на фоне резкого подорожания авиационного керосина после войны вокруг Ирана, пишет Politico.

Глава Lufthansa Карстен Шпор заявил, что отрасль не может компенсировать рост расходов: по его словам, средняя прибыль авиакомпании составляет около 10 евро с пассажира, поэтому дополнительные затраты приходится перекладывать на клиентов, пишет Bild.

По данным отраслевых источников, цена керосина, поставляемого в Европу, на этой неделе приблизилась к 1700 долларов за тонну — это более чем вдвое выше уровня, который был до начала военных действий. Рост цен связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и рисками для поставок топлива.

Некоторые перевозчики уже сокращают рейсы. Скандинавская авиакомпания SAS объявила об отмене около тысячи перелетов, в первую очередь внутренних рейсов в Норвегии. В компании заявили, что подорожание топлива стало серьезным ударом по всей авиационной отрасли.