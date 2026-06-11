Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками Вооружённых сил Пакистана – начальнику Сил обороны фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру.
В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о крушении вертолёта «МИ-17», принадлежащего Армии Пакистана, близ города Музаффарабад вследствие возникшей технической неисправности и гибели членов экипажа.
Да упокоит Всевышний души погибших в авиакатастрофе, разделяю скорбь их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям.
Аллах ряхмят элясин!»
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