Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками Вооружённых сил Пакистана – начальнику Сил обороны фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о крушении вертолёта «МИ-17», принадлежащего Армии Пакистана, близ города Музаффарабад вследствие возникшей технической неисправности и гибели членов экипажа.

Да упокоит Всевышний души погибших в авиакатастрофе, разделяю скорбь их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям.

Аллах ряхмят элясин!»