Рассматривается продление срока действия льгот в Карабахе и Восточном Зангезуре

На следующем этапе в рамках Второй государственной программы по «Великому возвращению», - учитывая указанные мною ранее льготы в сфере налогообложения, таможенного регулирования, социальных выплат и подключения к коммунальным сетям, - мы определим в качестве ключевых задач продление сроков действия льгот, внедрение новых механизмов стимулирования, расширение доступа к финансовым ресурсам, в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам и другие инструменты поддержки, продолжение геологических исследований и укрепление человеческого капитала.

Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и İTV.