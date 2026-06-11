В трех районах Баку возникнут перебои в электроснабжении

В некоторых частях города Баку возникнут перебои в электроснабжении.

Об этом сообщили в ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, 11 июня в рамках работ по повышению качества электроснабжения и удовлетворению растущего спроса на электроэнергию будут проведены ремонтно-реконструкционные работы на электрических сетях в Ясамальском, Низаминском и Сураханском районах столицы.

В связи с этим подача электроэнергии будет временно ограничена по следующим адресам в Баку:

- в связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции, находящейся на территории Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС), с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Сулеймана Дадашова, Абдуррагим бека Хагвердиева, Бясти Багировой, а также на части проспекта Гусейна Джавида;

- в ходе ремонтно-ревизионных работ на трансформаторной подстанции, расположенной на территории Низаминского РУЭС, с 10:00 до 13:00 перебои в электроснабжении затронут улицу Бахруза Нуриева;

- на подстанции «БМТЗ» (35/6 кВ), находящейся в ведении Сураханского РУЭС, будут проведены работы по реконструкции, в связи с чем с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена в некоторых частях поселка Бюльбюля, а также на улицах Саттара Бахлулзаде, Ильгара Мамедова и Вугара Бадалова.