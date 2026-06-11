В Дашкесане сель размыл дороги и уничтожил отару овец

В Дашкесане сильный сель повредил сельские дороги и нанес ущерб хозяйству

Как передает 1news.az со ссылкой на Репорт, в результате стихийного бедствия погибло 77 голов мелкого рогатого скота, принадлежащих жителю села Гушчу Тахмазу Рзаеву.

Инцидент произошел в кошаре (загоне), расположенной у дороги в направлении села Зяйлик. Кроме того, селевые потоки размыли дороги в этом и других селах.

Сель также вынес грязь и гравий на автодорогу Гянджа - Дашкесан. В настоящее время профильные структуры проводят на данном участке работы по расчистке.

Отметим, что ночью в Гяндже и прилегающих районах прошли проливные дожди, что и стало причиной схода селя.