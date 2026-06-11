Вугар Байрамов: В Баку в ближайшее время могут перейти на гибкий график работы

В Баку в ближайшее время может быть введен гибкий график работы.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что в соответствии с Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы с 2026 года предусмотрена организация работы государственных органов, образовательных и медицинских учреждений, а также других юридических и физических лиц на основе гибкого графика.

Байрамов подчеркнул, что подготовительные работы в связи с внедрением гибкого графика, должны быть завершены в ближайшее время. "После этого на основании списков, утвержденных Кабинетом министров, будет организован новый режим работы", - сказал депутат.

По его словам, во многих развитых странах, особенно в Европе, гибкий график работы уже применяется и дает конкретные результаты.

"Разное время начала рабочего дня позволяет распределить транспортную нагрузку и снизить загруженность в утренние и вечерние часы пик. Европейский опыт показывает, что гибкий график работы уменьшает дорожные заторы, распределяет нагрузку на общественный транспорт, повышает производительность труда и снижает давление на городскую инфраструктуру", - отметил В.Байрамов, добавив, что решение проблемы загруженности транспорта зависит не только от расширения инфраструктуры, но и от реализации других сопутствующих мер.

Депутат также подчеркнул, что в этом году в Азербайджане, в соответствии с госпрограммой, ожидается поэтапное изменение рабочего времени в различных секторах.