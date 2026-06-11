Тегеран опроверг заявления Трампа о телефонных переговорах с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту телеканала Fox News, что провел телефонный разговор с высокопоставленными официальными лицами Ирана.

Как заявил в прямом эфире корреспондент Трей Ингст, президент США указал, что представители руководства Ирана позвонили ему сегодня вечером и он разговаривал напрямую с одним из наиболее высокопоставленных иранских официальных лиц.

Представители Ирана не проводили с президентом США Дональдом Трампом телефонных разговоров и не обращались к Вашингтону с просьбой прекратить бомбардировки. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его информации, Иран вместо контактов с США намерен ответить на вооруженную агрессию.

Источник: ТАСС