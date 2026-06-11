Тегеран опроверг заявления Трампа о телефонных переговорах с Ираном
Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту телеканала Fox News, что провел телефонный разговор с высокопоставленными официальными лицами Ирана.
Как заявил в прямом эфире корреспондент Трей Ингст, президент США указал, что представители руководства Ирана позвонили ему сегодня вечером и он разговаривал напрямую с одним из наиболее высокопоставленных иранских официальных лиц.
Представители Ирана не проводили с президентом США Дональдом Трампом телефонных разговоров и не обращались к Вашингтону с просьбой прекратить бомбардировки. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По его информации, Иран вместо контактов с США намерен ответить на вооруженную агрессию.
Источник: ТАСС
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