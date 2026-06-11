В Турции для 27 блогеров с Onlyfans запросили 10 лет заключения

Турецкая прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для 27 авторов контента на платформе Onlyfans по подозрению в отмывании денег и распространении эротического контента.

Об этом в среду сообщила газета Hürriyet.

По ее информации, часть подозреваемых по делу признали вину, но утверждали, что исправно платили налоги с полученного с платформы дохода. Другие уверяли, что никогда не пользовались платформой или давно не заходили в аккаунты, часть из которых была зарегистрирована еще до криминализации Onlyfans в Турции.

По результатам оценки действий подозреваемых, турецкая прокуратура направила обвинительное заключение на рассмотрение в уголовный суд Стамбула.