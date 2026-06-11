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Нетаньяху обратился к народу Ливана и предложил мир без Хезболлах

First News Media00:07 - Сегодня
Нетаньяху обратился к народу Ливана и предложил мир без Хезболлах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение на английском языке для народа Ливана.

Он выступил с утверждением, что его страна настроена на мир с соседней республикой, возложил вину за конфронтацию на шиитскую организацию "Хезболлах" и Иран, а также предложил ливанцам "присоединиться к Израилю" после предполагаемого разгрома "Хезболлах".

"У меня есть послание для вас, народ Ливана. Израиль не воюет с вами. Мы воюем с "Хезболлах", которая превратила вашу страну в заложника, выполняет приказы Ирана и использует вашу территорию для совершения террористических атак против Израиля", - утверждал Нетаньяху, видеозапись выступления которого размещена на официальной странице премьер-министра Израиля в X.

По его версии, Иран и "Хезболлах" "превратили в кошмар" жизнь Ливана, и якобы именно они "снова и снова пытаются втянуть в войну" ливанцев и израильтян. Он в очередной раз выразил мнение, что "Хезболлах" слабее, чем когда-либо, а Израиль сильнее, чем когда-либо". Он привел цифры, согласно которым израильская армия якобы уже уничтожила "почти 10 000" участников вооруженных отрядов "Хезболлах". "Мы планомерно очищаем Южный Ливан от этих фанатиков. Где бы они ни были, мы их найдем", - добавил израильский премьер.

По словам Нетаньяху, Израиль "стремится к миру" с Ливаном и его жителями. "К миру, в котором наши народы смогут вместе инвестировать, вместе строить, вместе процветать", - уверял он. "Единственное препятствие на пути к этой прекрасной перспективе - "Хезболлах". Они хотят войны, а не мира. Они хотят смерти, а не жизни", - считает премьер.

"Израиль хочет мира с вами. Используйте свое будущее. Присоединяйтесь к Израилю. Обеспечьте безопасность и процветание для всех наших детей. А когда "Хезболлах" будет уничтожена, перед вами откроются безграничные возможности. И они будут заоблачными", - заключил он.

Израиль и Ливан не имеют дипотношений с момента провозглашения еврейского государства в 1948 году и фактически находятся все это время в состоянии войны. В разные годы Израиль несколько раз вторгался в Ливан, мотивируя это обороной северных районов страны от обстрелов. В апреле текущего года в США состоялся первый за 43 года раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. На нем стороны были представлены на уровне послов в США.

Источник: ТАСС 

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