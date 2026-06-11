«Самое нарушаемое соглашение в истории»: Трамп пригрозил стереть Иран в порошок

«Самым нарушаемым в истории человечества» назвал президент США Дональд Трамп соглашение о прекращении огня, действовавшее с начала апреля.

Соответствующий ультиматум американского лидера прозвучал в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News прямо из Ситуационной комнаты Белого дома, где Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, своими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом координировал волну массированных ударов по иранским военным объектам.

«Это самое нарушаемое соглашение о прекращении огня в истории мира. Мы были действительно близки к полноценной сделке, но они просто водили нас за нос. Они держат нас за дураков», - заявил Трамп в беседе с шеф-корреспондентом Fox News Треем Ингстом.

Президент США подчеркнул, что у Тегерана был реальный шанс подписать соглашение на условиях Вашингтона и стабилизировать ситуацию, однако теперь время ультиматумов истекло. Трамп открыто пригрозил Ирану тотальным уничтожением гражданской и критической инфраструктуры, включая мосты и электростанции, если меморандум о взаимопонимании не будет подписан в ближайшие часы.

«Если Иран не подпишет соглашение, завтра ночью мы сотрем их в порошок», - пообещал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что высокопоставленные иранские официальные лица уже выходили на него напрямую с отчаянными просьбами остановить бомбардировки.

В свою очередь государственное иранское агентство ИРНА поспешило выступить с опровержением, назвав слова американского президента «вымыслом для прикрытия агрессии».

Поводом для резкой эскалации и начала масштабной военной операции США послужил инцидент в Персидском заливе, где иранский дрон сбил американский боевой вертолет AH-64 Apache. В ответ на это Центральное командование США (CENTCOM) развернуло масштабную воздушную операцию.

По словам Трампа, последняя атака включала запуск 49 крылатых ракет Tomahawk с кораблей и подлодок ВМС США, а также удары истребителей ВВС и Корпуса морской пехоты. Удары наносились по радарам, узлам связи и позициям ПВО в юго-западной части Ирана, а также по военным объектам в радиусе всего 40 миль (около 64 км) от Тегерана. Министр обороны США Пит Хегсет лаконично подтвердил, что американские военные «будут очень заняты этой ночью».

Ситуация в ближневосточном регионе продолжает стремительно накаляться. В ответ на американские бомбардировки Иран нанес ракетные удары и налеты БПЛА по 18 авиабазам США в зоне Персидского залива, а также объявил о полном закрытии Суэцкого канала и Ормузского пролива. В Бахрейне звучали сирены воздушной тревоги, а правительство Кувейта экстренно закрыло свое воздушное пространство и призвало граждан укрыться в убежищах. На фоне полномасштабного военного столкновения двух держав мировые цены на нефть марки Brent уже превысили отметку в 95 долларов за баррель.