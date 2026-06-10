Министр экономики: Развитие дата-центров - один из наших приоритетных проектов

Развитие дата-центров, необходимых для применения искусственного интеллекта, является одним из приоритетных проектов, над которыми мы сейчас работаем.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и İTV.

Он отметил, что Азербайджан, с одной стороны, ставит целью обеспечение своих внутренних потребностей. «Здесь речь идет не только об экономике. Многие услуги, оказываемые нашим гражданам, сегодня также увеличивают потребность в дата-центрах. Поскольку эта сфера развивается очень быстро, считаем, можно с уверенностью сказать, что из года в год, и даже из месяца в месяц, будут расти как возможности, так и потребности», - добавил М. Джаббаров.