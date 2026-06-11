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Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

First News Media08:40 - Сегодня
Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

Иран принял решение закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов.

Как объявили в центральном штабе военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», это связано с атаками США. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что Вооруженные силы Ирана будут атаковать любое судно, которое будет пытаться пройти через пролив. «В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», — говорится в сообщении.

Источник: Lenta.ru

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