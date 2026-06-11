Сегодня стартует чемпионат мира по футболу-2026

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который впервые в истории примут сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Матч открытия мундиаля состоится в группе A между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Встреча, которая пройдет на знаменитом стадионе «Ацтека», расположенном в Мехико, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Матч доверен арбитру ФИФА из Бразилии Вилтону Сампайо.

Для участия в чемпионате мира, который впервые пройдет с участием 48 команд, заявлены в общей сложности 1248 футболистов. Сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Иордании и Узбекистана дебютируют на крупнейшем футбольном турнире мира.

В ходе мундиаля будет проведено 104 матча, из которых 78 примут США.

Одной из сборных, выступление которой с интересом ожидают азербайджанские любители футбола, является команда Турции, вновь завоевавшая путевку на чемпионат мира спустя 24 года. Коллектив братской страны, выступающий в группе D, проведет первый матч 14 июня в 8:00 по бакинскому времени против Австралии.

Группа A: Мексика, ЮАР, Республика Корея, Чехия;

Группа B: Канада, Катар, Швейцария, Босния и Герцеговина;

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция;

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис;

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак;

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;

Группа K: Португалия, Демократическая Республика Конго, Узбекистан, Колумбия;

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

Отметим, что финал чемпионата мира пройдет 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, поднявшая над головой Кубок Жюля Риме на турнире, состоявшемся в Катаре в 2022 году.

Источник: АЗЕРТАДЖ