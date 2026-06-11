 Сегодня стартует чемпионат мира по футболу-2026 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу-2026

First News Media08:30 - Сегодня
Сегодня стартует чемпионат мира по футболу-2026

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который впервые в истории примут сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Матч открытия мундиаля состоится в группе A между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Встреча, которая пройдет на знаменитом стадионе «Ацтека», расположенном в Мехико, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Матч доверен арбитру ФИФА из Бразилии Вилтону Сампайо.

Для участия в чемпионате мира, который впервые пройдет с участием 48 команд, заявлены в общей сложности 1248 футболистов. Сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Иордании и Узбекистана дебютируют на крупнейшем футбольном турнире мира.

В ходе мундиаля будет проведено 104 матча, из которых 78 примут США.

Одной из сборных, выступление которой с интересом ожидают азербайджанские любители футбола, является команда Турции, вновь завоевавшая путевку на чемпионат мира спустя 24 года. Коллектив братской страны, выступающий в группе D, проведет первый матч 14 июня в 8:00 по бакинскому времени против Австралии.

Группа A: Мексика, ЮАР, Республика Корея, Чехия;

Группа B: Канада, Катар, Швейцария, Босния и Герцеговина;

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция;

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис;

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак;

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;

Группа K: Португалия, Демократическая Республика Конго, Узбекистан, Колумбия;

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

Отметим, что финал чемпионата мира пройдет 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, поднявшая над головой Кубок Жюля Риме на турнире, состоявшемся в Катаре в 2022 году.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
189

Актуально

Спорт

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу-2026

Общество

На ряде дорог Баку наблюдаются заторы

Экономика

Доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана достигла 71,5 процента - министр

Общество

Состоялись финальный матч и церемония награждения победителей «Кубка ...

Спорт

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу-2026

Первые азербайджанские маршалы приняли участие в Гран-при Монако Формулы-1 - ФОТО

Задержанный СГБ Салех Самедов частично признал вину

Отборочный этап: сборная Азербайджана по футзалу узнала свою корзину для жеребьевки

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Роднина заявила, что сын Плющенко подвергается буллингу за переход в Азербайджан

ФИФА разрешила проносить пластиковые бутылки на матчи ЧМ-2026

Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Монако

Платини подал жалобу на президента ФИФА Инфантино

Последние новости

КСИР заявил об уничтожении истребителей США на авиабазе в Иордании

Сегодня, 08:50

На ряде дорог Баку наблюдаются заторы

Сегодня, 08:48

Вучич допустил уход с поста президента Сербии и выдвижение на пост премьера

Сегодня, 08:44

Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив

Сегодня, 08:40

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу-2026

Сегодня, 08:30

Рассматривается продление срока действия льгот в Карабахе и Восточном Зангезуре

Сегодня, 00:10

Нетаньяху обратился к народу Ливана и предложил мир без Хезболлах

Сегодня, 00:07

Министр: Дополнительные доходы направляются на увеличение резервов

10 / 06 / 2026, 23:58

Министр экономики: Развитие дата-центров - один из наших приоритетных проектов

10 / 06 / 2026, 23:50

Достигнут значительный прогресс в борьбе с «теневой экономикой»

10 / 06 / 2026, 23:41

На Сумгайытском бульваре Каспийское море отступило от берега - ВИДЕО

10 / 06 / 2026, 23:40

Азербайджан и 18 стран в рамках COSP19 выступили с совместным заявлением по защите прав инвалидов

10 / 06 / 2026, 23:20

Пожар на объекте в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

10 / 06 / 2026, 22:52

Доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана достигла 71,5 процента - министр

10 / 06 / 2026, 22:40

Микаил Джаббаров: внешний долг страны имеет тенденцию к снижению, резервы растут

10 / 06 / 2026, 22:35

Президент Ирана назвал угрозы США ударов по инфраструктуре признаком отчаяния

10 / 06 / 2026, 22:25

Первые азербайджанские маршалы приняли участие в Гран-при Монако Формулы-1 - ФОТО

10 / 06 / 2026, 22:15

Хикмет Гаджиев: В условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке Средний коридор приобретает дополнительное значение

10 / 06 / 2026, 22:14

Трамп поздравил Пашиняна

10 / 06 / 2026, 22:00

Тела 4 граждан Азербайджана, погибших при атаке дронов на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину

10 / 06 / 2026, 21:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02