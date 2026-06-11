КСИР заявил об уничтожении истребителей США на авиабазе в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном нанесении ударов по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании и уничтожении истребителей ВС США.

"Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также по ключевым объектам американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак, уничтожив эти объекты и большое количество истребителей", — говорится в заявлении КСИР, которое привело агентство Tasnim.

Источник: ТАСС