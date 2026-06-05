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Пашинян на дебатах: мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом

First News Media11:15 - Сегодня
Пашинян на дебатах: мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом

Минская группа ОБСЕ была создана, чтобы страны-сопредседатели — США, Россия и Франция — не позволили карабахскому конфликту разрешиться.

Об этом во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он связал это с тем, что нерешенный конфликт в разный период соответствовал интересам этих государств-посредников.

«Минская группа ОБСЕ была создана, чтобы конфликт не решился, и Армения и весь Южный Кавказ не вышли из ловушки», — сказал премьер.

Пашинян признал, что фраза «Арцах — это Армения, и точка» действительно принадлежит ему.

Ее он произнес на начальном этапе прихода к власти после посещения Карабаха, находившегося в то время под армянской оккупацией. Однако впоследствии, по словам премьера, он отказался от этой позиции, поскольку узрел в ней ловушку для армянского народа, целью которой было сохранить ее в состоянии зависимости от внешних сил.

«Это показывает мою преданность идее, в которую я был вовлечен с 1988 года (идея миацума — ред.). Но роль политического лидера в том, чтобы увидеть и проявить волю и выйти из ловушки карабахского движения», — добавил Пашинян, объяснив тем самым перемену его личной позиции.

Премьер отметил, что так называемое «карабахское движение» было причиной конфликта и служило тому, чтобы «мы не концентрировались на становлении государственности Армении, а вложили все ресурсы армянской государственности в одно бесперспективное дело, исход которого был предрешен еще с 1996 года».

Сегодня, по словам премьера, на повестке армянских властей стоит вопрос принятия новой Конституции.

«В новой Конституции не может быть отсылки к Декларации независимости (в которой отражены территориальные претензии Армении к Азербайджану — ред.), поскольку это будет означать, что карабахское движение продолжается», — подчеркнул Пашинян.

При этом он заметил, что «мы не говорим об удалении Декларации о независимости, мы говорим о том, что должно и чего не должно быть в тексте новой Конституции».

Он осудил попытки своих оппонентов паразитировать на опасениях граждан по вопросу «возвращения» в Армению 300 тысяч азербайджанцев.

Я хочу зафиксировать, что произошло позорное историческое событие: одна из политических сил на площади Республики в Ереване включила песню или текст на азербайджанском, на азербайджанском языке, при этом обвиняя власти Армении в намерении завезти 300 000 азербайджанцев.

«Мы эту тему закрыли, этой темы нет, они же ее открывают, они включают азербайджанскую речь на площади Республики в Ереване», — сказал премьер.

Говоря о своем видении процесса армяно-азербайджанской нормализации, Пашинян отметил, что власти ставят цель подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном в 2031 году.

Он также сообщил о планах запустить железнодорожное сообщение в северном и южном направлениях, добиться полного открытия границ, провести по Армении нефтепроводы, газопроводы, линии электропередач.

Премьер добавил, что правящая партия намерена к этому времени добиться либерализации визового режима с Евросоюзом.

При этом, отвечая на упреки оппонентов относительно заморозки участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Пашинян заявил, что «если будет нужно, выйдем из ОДКБ».

«Мы решим, иностранные агенты не будут решать, что делать. Мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом», — отметил Пашинян.

«Выйдем из ОДКБ. Вы что, нас пугаете? Ни вы, ни ваш дядя (Самвел Карапетян, лидер партии «Сильная Армения» — ред.) не решаете. Решим и выйдем. А гарантом безопасности являются Армения, государство, армия», — подчеркнул Пашинян.

Говоря о Самвеле Карапетяне, армянский премьер пообещал не выпустить его из Армении.

«Самвел Карапетян еще долго не сможет покинуть Армению, так как проходит по делу об отмывании денег и ответит за накручивание счетчиков (как бывший глава компании «Электрические сети Армении» — монополист в распределении и передаче электроэнергии в стране) в воинских частях, детских садах и школах», — заявил Пашинян.

Он призвал политические силы, участвующие в выборах, в срочном порядке сегодня обратиться в Центральную избирательную комиссию, чтобы лишить регистрации партии «Сильная Армения», «Процветающая Армения» и блок «Армения».

«Мы не будем этого делать, так как нас обвинят в том, что мы испугались проиграть выборы и захотели нейтрализовать конкурентов», — отметил он.

Пашинян обвинил еще одного своего оппонента на выборах, главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна в незаконном приобретении имущества на 300 млн долларов: «То есть это награбленное. Пусть Царукян ответит на этот вопрос: как он ограбил народ на 300 млн долларов. Я зову его на дебаты, пусть придет и ответит».

Кроме того, армянский премьер заявил, что место экс-президента Армении Роберта Кочаряна, возглавляющего блок «Армения» и также составляющего ему конкуренцию на этих выборах, в тюрьме, но он там «не сидит, в том числе по причине существования судебно-правовой мафии».

Он назвал лидеров «Сильной Армении», «Процветающей Армении» и блока «Армения» «представителями иностранных интересов в Армении», а эти три политические силы — «трехглавой партией войны». Лидера же партии «Крылья родины» Армана Татояна премьер назвал «запасным кандидатом Кремля» и «хвостом трехглавой партии войны».

«И я говорю, что чаша терпения у всех нас переполнилась, и в том числе именно поэтому они так борются против изменения Конституции, они против новой Конституции, потому что новая Конституция — это окончательный и единственный способ для того, чтобы мы, в конце концов, искоренили эту судебно-правовую мафию в Армении и создали правосудие, имеющее связь с народом. Вот именно эта Конституция и удерживает эту позорную судебно-правовую мафию», — подчеркнул Пашинян.

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