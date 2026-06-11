На ряде дорог Баку наблюдаются заторы

На некоторых магистралях и улицах Баку наблюдается высокая плотность транспортного потока.

Об этом сообщили 1news.az из Центра интеллектуального управления транспортом.

По данным центра, в настоящее время заторы зафиксированы на следующих участках дорог:

Проспект Гейдара Алиева - по основной дороге в направлении центра города; Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра; Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг; Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра; Баку–Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января"; Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января"; Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова; Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.

Центр интеллектуального управления транспортом рекомендует водителям учитывать дорожную обстановку при планировании маршрутов.