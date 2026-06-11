На ряде дорог Баку наблюдаются заторы
На некоторых магистралях и улицах Баку наблюдается высокая плотность транспортного потока.
Об этом сообщили 1news.az из Центра интеллектуального управления транспортом.
По данным центра, в настоящее время заторы зафиксированы на следующих участках дорог:
- Проспект Гейдара Алиева - по основной дороге в направлении центра города;
- Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
- Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
- Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
- Баку–Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
- Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
- Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.
Центр интеллектуального управления транспортом рекомендует водителям учитывать дорожную обстановку при планировании маршрутов.
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