Состоялись финальный матч и церемония награждения победителей «Кубка Возрождения» - ФОТО

6 июня 2026 года состоялись финальный матч и церемония награждения победителей второго сезона благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения», организованного по инициативе и при непосредственной организации Фонда Возрождения Карабаха, при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA), генеральном спонсорстве сети супермаркетов «Tamstore» и информационной поддержке телеканала «CBC Sport».

В церемонии приняли участие официальные лица, представители государственных учреждений и компаний, участвующих в турнире, представители футбольной общественности, доноры и партнёры Фонда Возрождения Карабаха, спортивные журналисты, а также более 1 000 болельщиков команд, выступавших в турнире.

После официальной церемонии открытия стартовали матчи. В первой игре за третье место встретились команды «Avrora Group» и «Unicapital». Одержав победу со счётом 7:4, команда «Unicapital» завоевала бронзовые медали турнира.

В финальном матче турнира встретились команды «Bir Ecosystem» и «Azerconnect Group». По итогам напряжённого противостояния команда «Bir Ecosystem» одержала победу со счётом 3:1 и стала победителем второго сезона благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения».

После финального матча состоялась церемония награждения победителей. В ней приняли участие председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, главный исполнительный директор «Bir Ecosystem» Фарид Гусейнов, генеральный директор компании «Azerconnect Group» Эмиль Масимов, вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) Кенуль Мехтиева и генеральный директор инвестиционной компании «Unicapital» Вугар Намазов.

Первыми были награждены победители квалификационного этапа. Специальные награды были вручены командам «Balakhani Operating Company», «ADSEA», «Yelo Bank» и «SOCAR», занявшим соответственно первые места в группах A, B, C и D квалификационного этапа.

Затем специальные награды получили лучшие арбитры турнира Али Джабраилов и Махир Мамедов, лучший вратарь турнира Баба Гафаров («Azərlotereya»), лучший бомбардир турнира Мурад Нуриев («Caspel»), забивший 26 мячей, самые ценные игроки турнира (MVP) Фарид Мамедли («AEM Министерства здравоохранения») и Илькин Микаилов («Yelo Bank»), признанные таковыми по количеству забитых голов и результативных передач, а также команда «Glensol», признанная обладателем награды Fair Play.

Команда «Unicapital», занявшая третье место, была награждена бронзовыми медалями, команда «Azerconnect Group», ставшая серебряным призёром турнира, получила серебряные медали. В завершение золотые медали и кубок были вручены победителю турнира — команде «Bir Ecosystem».

Следует отметить, что компания «Millennium», являющаяся одним из ведущих производителей мороженого в Азербайджане, угощала участников и болельщиков финального мероприятия вкусным и освежающим мороженым. Дополнительную праздничную атмосферу мероприятию придал талисман компании в костюме мороженого.

Для справки отметим, что во втором сезоне благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» (https://revivalcup.az/) приняли участие 40 команд государственных учреждений и компаний, сделавших пожертвования в Фонд Возрождения Карабаха в поддержку восстановительных и строительных работ на освобождённых территориях.

Средства в размере 115 000 манатов, пожертвованные в Фонд Возрождения Карабаха спонсорами и участниками турнира, будут направлены на создание спортивной инфраструктуры на освобождённых территориях.