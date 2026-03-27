Актриса Ханде Эрчел вернулась в Турцию и дала показания по делу о наркотиках

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел, в отношении которой был выдан ордер на арест, вернулась в страну и дала показания по делу о наркотиках, сообщает газета Cumhuriyet.

После допроса в суде в Стамбуле она сдала образцы волос и крови для судебно-медицинской экспертизы.

Ордер на арест в отношении актрисы выдали 25 марта в рамках операции по борьбе с наркотиками. Тогда Эрчел не смогли задержать, поскольку она находилась за границей, но в тот же день она пообещала вернуться в страну, поскольку «доверяет своему правительству и турецкому правосудию».

Ордера выдали еще 15 лицам. К обвинениям по делу относятся в том числе производство и незаконный оборот наркотиков; предоставление специальных мест, оборудования или материалов, облегчающих употребление, а также поощрение или содействие проституции.

Ханде Эрчел широко известна в Турции и за ее пределами. Одна из самых известных работ — роль Эды Йылдыз, главной героини сериала «Постучись в мою дверь». Она также снималась в «Королек — птичка певчая», «Черной жемчужине», «Дочерях Гюнеш» и других сериалах.