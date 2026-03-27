Сборная Азербайджана по футболу проведет первый матч в турнире FIFA Series-2026
Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой первый матч в международном турнире FIFA Series – 2026.
Команда под руководством главного тренера Айхана Аббасова встретится со сборной Сент-Люсии.
Матч на сумгайытском городском стадионе "Мехти Гусейнзаде" стартует в 19:00.
Главным арбитром встречи будет грузинский судья Гиорги Круашвили.
Отметим, что 30 марта сборная Азербайджана на той же арене выяснит отношения со сборной Сьерра-Леоне.
Источник: Report
