В Кяльбаджаре опрокинулся грузовик, есть погибшие

В Кяльбаджарском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В результате того, что грузовой автомобиль, потеряв управление, опрокинулся на обочину, погибли три человека - водитель Турал Исмайылов, а также находившиеся в транспортном средстве Вюсал Мехремов и Эльвин Исмайылов.

Отметим, что водитель является жителем Гёйчая, а пассажиры - жителями Кяльбаджарского района.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время по факту ведется расследование, личности погибших в ДТП уточняются.

