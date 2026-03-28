В Кяльбаджаре опрокинулся грузовик, есть погибшие
В Кяльбаджарском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
В результате того, что грузовой автомобиль, потеряв управление, опрокинулся на обочину, погибли три человека - водитель Турал Исмайылов, а также находившиеся в транспортном средстве Вюсал Мехремов и Эльвин Исмайылов.
Отметим, что водитель является жителем Гёйчая, а пассажиры - жителями Кяльбаджарского района.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время по факту ведется расследование, личности погибших в ДТП уточняются.
Источник: Report
