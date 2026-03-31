МИД распространил заявление в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

First News Media08:32 - Сегодня
МИД распространил заявление в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает 1news.az, в заявлении МИД говорится:

"Сегодня, 31 марта, исполняется 108 лет со Дня геноцида азербайджанцев, с тех ужасных массовых убийств, совершенных против нашего народа радикальными армянскими группировками.

Геноцид, совершенный 6000 членами Бакинского Совета и 4000 вооруженными членами партии «Дашнакцутюн» в марте 1918 года, вошел в историю как один из самых жестоких примеров этнических чисток. Признания Степана Шаумяна, в то время чрезвычайного комиссара по Кавказу, также доказывают, что эти массовые убийства были совершены именно на почве национальной ненависти, под видом «борьбы с контрреволюционерами».

В результате этих преступлений, систематически совершавшихся в таких регионах, как Баку, Шамахы, Губа, Карабах, Зангезур, Нахчыван, Ширван и Иреван, погибли десятки тысяч азербайджанцев. Только в Губе погибло более 16 000 человек, а 167 деревень были сравнены с землей. Помимо мирного населения, целью нападения стало религиозное и культурное наследие нашего народа: были уничтожены мечети и исторические памятники.

Несмотря на расследование событий, произошедших после образования Азербайджанской Демократической Республики, создание специальных институтов для информирования мирового сообщества и объявление 31 марта национальным днем ​​траура, крах АДР помешал политической и правовой оценке этого преступления.

После восстановления нашей независимости эти массовые убийства получили правовую и политическую оценку на государственном уровне в соответствии с указом общенационального лидера Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев» от 26 марта 1998 года.

Эта кровавая политика геноцида в начале XX века продолжалась и в последующие периоды, а к концу века приобрела систематический характер, выразившийся в массовой депортации азербайджанцев с территории современной Армении, массовых убийствах, совершенных во время оккупации азербайджанских территорий, в частности в Ходжалинском геноциде, и других военных преступлениях.

Азербайджанский народ никогда не забудет эти кровавые страницы нашей истории.

31 марта – в День памяти азербайджанцев – мы с глубокой скорбью чтим память всех наших соотечественников, ставших жертвами этнической ненависти и геноцида".

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Спорт

Трансфрный перекресток: судьба игроков «Карабаха» в конце сезона - ФОТО

Политика

МИД распространил заявление в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев - ...

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида ...

Политика

МИД распространил заявление в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Преступление без срока давности. Сегодня - День геноцида азербайджанцев

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

Минобороны Азербайджана осудило ракетный удар по Турции

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено 350 тонн пшеницы - ОБНОВЛЕНО

Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Спикер парламента Армении - журналистам: Карабах принадлежит Азербайджану - почему вы говорите «Арцах»?

Минобороны Азербайджана осудило ракетный удар по Турции

Последние новости

СМИ: Иранский гражданский самолет был атакован США и Израилем

Сегодня, 09:22

Трансфрный перекресток: судьба игроков «Карабаха» в конце сезона - ФОТО

Сегодня, 09:12

У берегов ОАЭ из-за попадания снаряда загорелся танкер

Сегодня, 09:00

В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:53

Белый дом рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля

Сегодня, 08:47

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Сегодня, 08:40

МИД распространил заявление в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Сегодня, 08:32

ФИФА выразила благодарность АФФА

Сегодня, 08:28

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Сегодня, 08:25

МИД Ирана опроверг информацию о проведении переговоров с США

Сегодня, 00:18

Видео с Трампом 1987 года о захвате нефтяных объектов Ирана вновь завирусилось в сети - ВИДЕО

Сегодня, 00:12

Преступление без срока давности. Сегодня - День геноцида азербайджанцев

Сегодня, 00:00

Парламент Израиля одобрил законопроект о смертной казни за терроризм

30 / 03 / 2026, 23:42

В Подмосковье зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян

30 / 03 / 2026, 23:40

Пезешкиан: Мы противостоим жестокому вторжению

30 / 03 / 2026, 23:36

ЦАХАЛ за сутки атаковал 170 объектов в Иране

30 / 03 / 2026, 23:33

Погибший в Ходжалы сотрудник ANAMA был отцом троих детей - ФОТО

30 / 03 / 2026, 23:25

Эльвин Джафаргулиев признан лучшим в FIFA Series - 2026 - ВИДЕО

30 / 03 / 2026, 23:14

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

30 / 03 / 2026, 22:52

В Баку мужчина во время ссоры застрелил родного брата

30 / 03 / 2026, 22:45
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40