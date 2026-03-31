Азербайджан в числе самых безопасных стран мира - отчет Global Terrorism Index 2026

Азербайджан включен в список самых безопасных стран мира - Global Terrorism Index 2026 (GTI) представил очередной рейтинг государств по уровню террористической угрозы.

В список стран с наиболее высокой террористической активностью и уровнем угрозы вошли:

Пакистан (8.574)

Буркина-Фасо (8.324)

Нигер (7.816)

В данном рейтинге Сирия (7.38) заняла 6-е место, Израиль (6.79) — 10-е, Афганистан (6.678) — 11-е, Индия (6.428) — 13-е, Россия (5.593) — 17-е, Иран (5.477) — 18-е, США (4.521) — 28-е, Германия (4.447) — 29-е, Франция (3.224) — 35-е, Турция (3.212) — 36-е, Китай (1.311) — 54-е, Швейцария (0.749) — 67-е, ОАЭ (0.749) — 68-е, Грузия (0.506) — 77-е, а Армения (0.483) расположилась на 81-м месте.

Согласно прошлогоднему отчету, Азербайджан занимал 90-ю позицию с индексом «0.233». В 2026 году страна поднялась на три строчки вверх, заняв 93-е место с индексом «0.123». Таким образом, Азербайджан закрепил за собой статус одной из самых безопасных стран мира с точки зрения террористических угроз (в шкале рейтинга от 1 до 100, где меньший индекс означает большую безопасность).

Как видно из международных отчетов, несмотря на расположение в крайне чувствительном и сложном геополитическом регионе с высокими рисками террористических провокаций на религиозной, политической и этнической почве, Азербайджан добился высокого уровня внутренней безопасности. Это стало возможным благодаря успешной внутренней и внешней политике, обеспечившей стабильность и развитие, а также эффективной работе органов безопасности по противодействию терроризму. Как подчеркивает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, вопросы безопасности и стабильности должны оставаться приоритетом номер один в повестке любой страны, так как без них все остальные усилия теряют смысл.

Индексы рейтинга Global Terrorism Index рассчитываются на основе данных о террористических актах, количестве смертей, тяжести последствий, захвате заложников, эффективности борьбы с терроризмом, качестве расследования преступлений и множества других показателей. Отчеты GTI, периодически публикуемые Институтом экономики и мира (IEP), служат важным справочным ресурсом для ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка и других международных организаций и академических институтов. Эти данные также являются ключевым фактором, который учитывается иностранными инвесторами при вложении капитала в экономическую инфраструктуру стран.