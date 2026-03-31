First News Media09:52 - Сегодня
Азербайджан в числе самых безопасных стран мира - отчет Global Terrorism Index 2026

Азербайджан включен в список самых безопасных стран мира - Global Terrorism Index 2026 (GTI) представил очередной рейтинг государств по уровню террористической угрозы.

В список стран с наиболее высокой террористической активностью и уровнем угрозы вошли:

Пакистан (8.574)

Буркина-Фасо (8.324)

Нигер (7.816)

В данном рейтинге Сирия (7.38) заняла 6-е место, Израиль (6.79) — 10-е, Афганистан (6.678) — 11-е, Индия (6.428) — 13-е, Россия (5.593) — 17-е, Иран (5.477) — 18-е, США (4.521) — 28-е, Германия (4.447) — 29-е, Франция (3.224) — 35-е, Турция (3.212) — 36-е, Китай (1.311) — 54-е, Швейцария (0.749) — 67-е, ОАЭ (0.749) — 68-е, Грузия (0.506) — 77-е, а Армения (0.483) расположилась на 81-м месте.

Согласно прошлогоднему отчету, Азербайджан занимал 90-ю позицию с индексом «0.233». В 2026 году страна поднялась на три строчки вверх, заняв 93-е место с индексом «0.123». Таким образом, Азербайджан закрепил за собой статус одной из самых безопасных стран мира с точки зрения террористических угроз (в шкале рейтинга от 1 до 100, где меньший индекс означает большую безопасность).

Как видно из международных отчетов, несмотря на расположение в крайне чувствительном и сложном геополитическом регионе с высокими рисками террористических провокаций на религиозной, политической и этнической почве, Азербайджан добился высокого уровня внутренней безопасности. Это стало возможным благодаря успешной внутренней и внешней политике, обеспечившей стабильность и развитие, а также эффективной работе органов безопасности по противодействию терроризму. Как подчеркивает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, вопросы безопасности и стабильности должны оставаться приоритетом номер один в повестке любой страны, так как без них все остальные усилия теряют смысл.

Индексы рейтинга Global Terrorism Index рассчитываются на основе данных о террористических актах, количестве смертей, тяжести последствий, захвате заложников, эффективности борьбы с терроризмом, качестве расследования преступлений и множества других показателей. Отчеты GTI, периодически публикуемые Институтом экономики и мира (IEP), служат важным справочным ресурсом для ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка и других международных организаций и академических институтов. Эти данные также являются ключевым фактором, который учитывается иностранными инвесторами при вложении капитала в экономическую инфраструктуру стран.

Актуально

Политика

В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

Общество

Ушла эпоха: Памяти выдающегося азербайджанского актера Расима Балаева - ВИДЕО

Общество

Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 3146 человек - ФОТО

Политика

Минобороны Турции: Геноцид азербайджанцев 31 марта не будет забыт - ФОТО

Политика

В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

Посольство Словакии в Баку почтило память жертв геноцида азербайджанцев - ФОТО

Минобороны Турции: Геноцид азербайджанцев 31 марта не будет забыт - ФОТО

В Азербайджане введены в эксплуатацию новые военные объекты - ФОТО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В Стамбуле начал работу очередной Саммит STRATCOM - ФОТО

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей истории

Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено 350 тонн пшеницы - ОБНОВЛЕНО

Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Последние новости

В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

Сегодня, 13:02

Назначен директор Агентства по мониторингу госпредприятий

Сегодня, 12:57

Далай-лама XIV призвал к завершению мировых конфликтов путем дипломатии

Сегодня, 12:53

Ушла эпоха: Памяти выдающегося азербайджанского актера Расима Балаева - ВИДЕО

Сегодня, 12:48

В Азербайджане подготовят поправки для предотвращения домогательств на рабочем месте

Сегодня, 12:38

Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 3146 человек - ФОТО

Сегодня, 12:35

Посольство Словакии в Баку почтило память жертв геноцида азербайджанцев - ФОТО

Сегодня, 12:30

В Баку запускается каршеринг с электромобилями - новый сервис от Rentbutik

Сегодня, 12:20

В Исмаиллы в ДТП погибли два человека, трое госпитализированы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:15

Скончался преподаватель БГУ

Сегодня, 12:05

ВС Ирана призвали США «навсегда похоронить мечту» завладеть Ормузским проливом

Сегодня, 12:00

Азербайджанский народ посещает Губинский мемориальный комплекс геноцида - ФОТО

Сегодня, 11:48

В Хачмазе арестованы двое мужчин за хранение героина и марихуаны

Сегодня, 11:32

Минобороны Турции: Геноцид азербайджанцев 31 марта не будет забыт - ФОТО

Сегодня, 11:27

КСИР ужесточает позицию по Ормузу

Сегодня, 11:22

Инфантино пообещал, что Иран сыграет в США на ЧМ-2026

Сегодня, 11:10

Рубио: США пересмотрят отношения с НАТО

Сегодня, 11:05

WSJ: Трамп хочет завершить войну против Ирана даже если Ормузский пролив останется закрытым

Сегодня, 10:55

Скончался ведущий научный сотрудник БГУ

Сегодня, 10:53

В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

Сегодня, 10:50
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40