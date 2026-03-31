Азербайджанский народ посещает Губинский мемориальный комплекс геноцида - ФОТО

С утра 31 марта по случаю 108-й годовщины геноцида азербайджанцев люди массово посещают Губинский мемориальный комплекс геноцида.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, среди посетителей – представители правительства и государства, депутаты Милли Меджлиса, коллективы различных учреждений и предприятий, члены политических и общественных организаций, школьники и студенты из регионов нашей республики, рядовые граждане, а также иностранцы.

В мемориальном комплексе организованы фото- и книжная выставки, посвященные 31 Марта – Дню геноцида азербайджанцев.

Посетители подробно информируются о геноциде, совершенном армянами. Гиды комплекса предоставляют информацию на 4 языках (азербайджанском, английском, русском и арабском).

С момента открытия в 2013 году комплекс посетили более 1,25 миллиона человек. Около 200 тысяч из них – иностранцы.