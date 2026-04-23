Экс-министр обороны Грузии приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию

Экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе приговорен к десяти годам тюрьмы по делу о коррупции.

Об этом сообщает портал kvirispalitra.ge.

«Согласно приговору, Джуаншер Бурчуладзе был приговорен к десяти годам лишения свободы, а его имущество — земельный участок в Испании и дом на участке, а также дом и автостоянка в Цхнетском районе Тбилиси — конфискованы», — говорится в публикации.

Вместе с ним к тюремному сроку приговорены его заместитель Георгий Хайндрава и его шурин Василий Мхеидзе. Бурчуладзе занимал пост главы Минобороны Грузии с 22 февраля 2021 года по 8 февраля 2024 года.