В Баку встретили ставшую чемпионом Европы сборную Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась торжественная встреча сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, которая, завоевав на чемпионате Европы в Албании две золотые и три бронзовые медали, заняла первое место в командном зачете и стала чемпионом Европы.

Как передает Report, спортсмены пообщались с журналистами, поделившись своими впечатлениями.

Азербайджанский борец Хасрат Джафаров, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы, связал свой успех с высоким уровнем подготовки.

"Перед поездкой я чувствовал большую ответственность", - отметил он, добавив, что понимал, что может вписать свое имя в историю азербайджанской борьбы.

"Именно поэтому я очень серьезно готовился. Без хорошей подготовки я бы не смог победить в этих поединках. Хотя в первых раундах я уступал и терял очки, на следующих этапах сумел показать достойный результат и отыграть их", - сказал спортсмен.