Набравшая 300 баллов Захра: Абитуриентам необходимо находить время и для отдыха

Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню полного 11-летнего среднего образования, проведенного 15 марта. Одной из показавших наивысший результат, набрав максимальные 300 баллов, стала ученица полной средней школы номер 18 города Баку Захра Зарбалиeва.

Делясь своими впечатлениями с АЗЕРТАДЖ, она сказала, что всегда была отличницей в школе и системно готовилась к экзамену начиная с IX класса.

Рассказывая о своих будущих планах, Захра отметила, что видит себя в сфере информационных технологий и ставит цель поступить в Университет АДА на места государственного заказа. Она сообщила, что планирует получить степень бакалавра в Азербайджане, а магистратуру - за рубежом. «Другим абитуриентам я рекомендую системно подходить к учебе. Домашние задания необходимо выполнять внимательно и до конца, а на уроках - серьезно слушать учителя. Однако помимо постоянной учебы в течение дня не следует забывать и об отдыхе», - добавила она.