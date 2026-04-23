Фанат подарил Энн Хэтэуэй Коран на премьере фильма в Лондоне: момент стал вирусным - ВИДЕО

На премьере фильма «Дьявол носит Prada 2» в Лондоне произошёл необычный эпизод с участием голливудской актрисы Энн Хэтэуэй.

Один из поклонников подарил ей экземпляр Корана. Внимание к этому моменту усилилось после недавнего интервью актрисы изданию PEOPLE, в котором она упомянула арабское выражение «иншаллах» в непринуждённой форме.

Событие быстро распространилось в социальных сетях и стало вирусным: пользователи активно обсуждают неожиданный, но, по их словам, символичный и тёплый жест фаната.

Отметим, что голливудская актриса Энн Хэтэуэй неожиданно покорила пользователей соцсетей — особенно аудиторию Ближнего Востока — употребив арабское выражение «иншаллах» («если будет на то воля Божья») в недавнем интервью журналу People.

43-летняя звезда давала интервью в рамках промокампании фильма «Дьявол носит Prada 2» и размышляла о том, как изменилось её отношение к жизни и профессии за более чем два десятилетия в Голливуде. По словам актрисы, она перестала так остро переживать эмоциональные взлёты и падения индустрии, как прежде.

«Я наконец-то научилась ценить спокойствие», — сказала Хэтэуэй, добавив, что к каждому новому десятилетию жизни подходит скорее с любопытством, чем со страхом.

«Я хочу прожить долгую, здоровую жизнь, иншаллах. Я надеюсь на это», — заключила актриса.

Именно это слово — привычное для миллионов людей на Ближнем Востоке и в мусульманском мире, включая Азербайджан, — и вызвало волну тёплых откликов в сети. Видео с фрагментом интервью набрало в TikTok более сотни тысяч лайков.

