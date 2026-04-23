Симонян вслед за Пашиняном осудил сожжение флага Турции

Спикер армянского парламента Ален Симонян вслед за Николом Пашиняном осудил акт сожжения флага Турции в Ереване, сообщают армянские СМИ.

«Сжигание флага какой-либо страны, особенно соседней, накануне 24 апреля — это бессмысленный, постыдный и крайне осуждаемый поступок, который бросает тень на смысл Дня памяти 24 апреля. Этот день посвящён памяти, единству и жизни, тогда как подобные действия я считаю мелочными и неприемлемыми провокациями, направленными против мира и будущего», - цитируют его армянские СМИ.