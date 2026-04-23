Арестованы сотрудники службы призыва, обвиняемые в коррупции- ОБНОВЛЕНО

Сотрудники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, задержанные в рамках операции, проведённой прокуратурой, предстали перед судом.

Как сообщает Бакинский военный суд, суд удовлетворил представление прокурора. В отношении каждого из обвиняемых — Араза Керимли, Нияма Мадатсоевa, Этибара Алиева и Шамиля Алиева — избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Им предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана (получение взятки повторно в крупном размере организованной группой).

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана провело операцию в нескольких районных отделениях Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как передаёт Qafqazinfo, стали известны имена лиц, которым предъявлены обвинения по итогам операции.

Среди них — заместитель начальника Саатлинского районного отдела Араз Керимли, заместитель начальника Джебраильского районного отдела Ниям Мадатсоев, а также сотрудники Гарадагского районного отдела Этибар Алиев и Шамиль Алиев.

Все указанные лица привлечены к уголовной ответственности по статье 311.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (получение взятки повторно), а также по другим соответствующим статьям.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Агдашском районном отделе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, по факту выявленных в структуре коррупционных деяний были задержаны должностные лица отдела.

Сообщается, что задержанные доставлены в Баку; в ближайшее время в суд будет направлено представление об избрании в отношении них меры пресечения.