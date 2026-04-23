Кац: Израиль вернет Иран в эпоху тьмы и камня

Следующие удары Израиля по Ирану в случае одобрения США будут направлены на энергетические и электроэнергетические объекты, что должно вернуть Исламскую Республику в «эпоху тьмы и камня».

Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, его слова передает «9-й канал Израиля».

«На этот раз атака будет иной и смертоносной и нанесет разрушительные удары по самым уязвимым местам — в продолжение тех огромных ударов, которые иранский террористический режим получил до сих пор и которые потрясут и разрушат его основы», — сказал он.