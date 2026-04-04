Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сенегала

First News Media13:21 - 04 / 04 / 2026
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сенегала

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сенегала Бассиру Диомаю Фаю по случаю дня независимости.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сенегал — Дня независимости.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Сенегалом как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Сенегала — постоянного благополучия и процветания».

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сенегала

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сенегала

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

