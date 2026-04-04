Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сенегала Бассиру Диомаю Фаю по случаю дня независимости.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сенегал — Дня независимости.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Сенегалом как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Сенегала — постоянного благополучия и процветания».