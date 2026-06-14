Пашинян: Партия «Гражданский договор» одержала победу на выборах и единолично сформирует правительство

На выборах в Национальное Собрание победила партия «Гражданский договор», которая единолично сформирует правительство.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Армении, председатель правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

«7 июня 2026 года состоялись очередные выборы в Национальное Собрание, и по результатам выборов победила партия "Гражданский договор", и партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство», — сказал он.

По словам Пашиняна, по сравнению с предыдущими выборами 2021 года партия получила поддержку большего числа граждан.

«Хочу подчеркнуть, что по сравнению с 2021 годом партия "Гражданский договор" получила голоса большего числа граждан Республики Армения, вотум доверия большего числа граждан. Это накладывает большую ответственность», — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что результаты выборов свидетельствуют о выборе, сделанном гражданами в пользу государства, независимости и мира.

«Это означает, что гражданин Республики Армения стал хозяином своего государства, стал хозяином независимости, стал хозяином будущего, стал хозяином мира. Дорогие граждане Республики Армения, люблю всех вас, горжусь всеми вами и преклоняюсь перед всеми вами. Слава павшим героям, и да здравствует Республика Армения!» — заключил Пашинян.

Источник: Арменпресс