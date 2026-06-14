Лавров и Фидан обсудят в Москве ситуацию на Ближнем Востоке - МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита в Москву 15-17 июня напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Черноморском регионе.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи министры планируют обсудить текущую напряженную ситуацию на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии в отношении Ирана, перспективы урегулирования палестинской проблемы. Состоится предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Черноморском регионе, включая вопросы обеспечения безопасного судоходства", - указали в министерстве.

В МИД РФ также сообщили, что Лавров обсудит с Фиданом содействие новым сирийским властям в налаживании в стране инклюзивного политического диалога и возвращении социально-экономической жизни в мирное русло. "Россия и Турция вносят весомый вклад в процесс нормализации положения в Сирии. Лавров и Фидан затронут проблематику содействия новым сирийским властям в деле дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло", - указали в министерстве.

Источник: ТАСС