ФИФА попросила сборную Сенегала убрать звезду на форме для ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) попросила сборную Сенегала убрать звезду с эмблемы на форме, в которой команда будет играть на чемпионате мира.

Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Майки Джуниор.

Сообщается, что ФИФА обратилась к Сенегалу с требованием убрать с эмблемы звезду, которая появилась после победы команды в Кубке африканских наций в 2021 году. Звезды над эмблемой должны показывать количество трофеев сборной на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что ФИФА попросила убрать звезды с игровой формы сборной Египта.