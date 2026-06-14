В Лондоне от гитариста The Rolling Stones потребовали перекрасить входную дверь

Власти центрального лондонского боро Вестминстер потребовали у 79-летнего гитариста рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить входную дверь его дома, избавившись от ее нынешнего розового цвета.

Об этом сообщила газета The Mail on Sunday, передает ТАСС.

"Кто-то сделал фото двери и сказал: "Такой цвет нельзя использовать". Ронни сделал запрос в совет, а там согласились: "Нет, такой цвет нельзя использовать - покрасьте ее в черный". Это раздражает", - сообщил изданию источник из окружения музыканта.

Как говорится в статье, Вуду и его соседям по району Мейда-Вейл на севере Лондона сообщили, что "неуместные" цвета наносят ущерб внешнему облику и особой архитектурной ценности их домов. Согласно таблоиду, музыкант, проживающий в особняке вместе с третьей женой Салли и двумя 10-летними дочками-близняшками, оставил черной входную решетку, а для двери выбрал розовый цвет, что, судя по всему, нарушает установленные правила. Сам дом пара купила в 2017 году за £7 млн ($9,4 млн по сегодняшнему курсу).

Газета при этом отмечает иронию ситуации с учетом того, что одна из самых известных песен The Rolling Stones называется Paint It Black ("Покрась это в черный"), а заглавные строчки звучат так: "Я вижу красную дверь, и я хочу покрасить ее в черный. Никаких других цветов, я хочу, чтобы она стала черной".