МИД РФ: Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений
Россия приветствует процесс армяно-турецкой нормализации, говорится в заявлении МИД РФ о предстоящем рабочем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву 15-17 июня.
«Отдельный акцент планируется сделать на перспективах расширения взаимодействия в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона.
Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе.
Добиться этого можно за счёт совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3»», - отмечается в сообщении ведомства.
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