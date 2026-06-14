МИД РФ: Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений

Россия приветствует процесс армяно-турецкой нормализации, говорится в заявлении МИД РФ о предстоящем рабочем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву 15-17 июня.

«Отдельный акцент планируется сделать на перспективах расширения взаимодействия в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона.

Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе.

Добиться этого можно за счёт совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3»», - отмечается в сообщении ведомства.