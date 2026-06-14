«Аль-Арабия»: Вэнс и Галибаф примут участие в виртуальном подписании соглашения между США и Ираном

Виртуальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном состоится сегодня в присутствии вице-президента США Джей Д. Вэнса и спикера иранского парламента Мухаммеда Галибафа, сообщил саудовский канал «Аль-Арабия».

Канал подчеркивает, что меморандум еще находится на стадии подготовки и его детали неясны. Это фактически рамочное соглашение, закрепляющее только два факта — прекращение войны и открытие Ормузского пролива вместе со снятием американкой блокады с иранских портов.

Всё остальное станет предметом переговоров в следующие два месяца.